Advertising

sole24ore : ?? Il #Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi - antonie85321896 : RT @sole24ore: ?? Il #Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi - dariomasiero : RT @sole24ore: ?? Il #Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi - Roby13291246 : RT @sole24ore: ?? Il #Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi - rosati22 : RT @sole24ore: ?? Il #Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi -

Il Sole 24 ORE

La necessità del prestito non è un fatto nuovo: ilè da tempo in difficoltà finanziarie e ha chiesto e ottenuto l'assistenza dell'Fmi già nel 2019, quando è stata attivata una Extended Fund ...... negli USA, in Iran, Afghanistan,, Turchia e ... Al punto in cui siamo e cioèdi un baratro che potrebbe non ... Il Pakistan è sull’orlo del default e chiede il salvataggio all’Fmi