Ignazio La Russa non teme un sorpasso a Fratelli d’Italia di un’eventuale fusione tra Lega e Forza Italia (Di sabato 28 maggio 2022) Le regionali in Sicilia, l’asse con il Pd, le ipotesi di una fusione tra Lega e Forza Italia: Ignazio La Russa fa il punto della situazione dentro Fratelli d’Italia in un’intervista a Repubblica, nella quale rivela come i rapporti tra le leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini si siano “raffreddati” dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, quando alla fine il Carroccio ha voltato le spalle agli alleati convergendo sul nome di Sergio Mattarella. “Si sono rivisti (Meloni e Salvini, ndr), ma non c’è il calore di prima. Vediamo, piano piano”, dice La Russa, che però non teme nuove fratture nel centrodestra, anche dovessero Lega e Forza Italia ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Le regionali in Sicilia, l’asse con il Pd, le ipotesi di unatraLafa il punto della situazione dentroin un’intervista a Repubblica, nella quale rivela come i rapporti tra le leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini si siano “raffreddati” dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, quando alla fine il Carroccio ha voltato le spalle agli alleati convergendo sul nome di Sergio Mattarella. “Si sono rivisti (Meloni e Salvini, ndr), ma non c’è il calore di prima. Vediamo, piano piano”, dice La, che però nonnuove fratture nel centrodestra, anche dovessero...

