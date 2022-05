Advertising

gazzettamantova : Hashish nel pacco per il figlio: mamma scoperta in carcere a Mantova Gli agenti di polizia penitenziaria trovano la… -

Agenzia ANSA

... ildi Linus di Radio Deejay , anche se non l'ho mai visto prima. Sembra casa mia in via ... I pomeriggi a fumaredavanti alla play station giocando a PES, gli aperitivi con i regaZ alle ...Tenta di consegnare la droga alminorenne detenuto nell'istituto minorile napoletano di Nisida ma Susy, pastore tedesco ... La madre del giovane detenuto è stata arrestata e l'sequestrato. ... Hashish a figlio minore detenuto, cane antidroga sventa consegna - Cronaca Susy, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria, sventa la consegna di droga al figlio detenuto a Napoli. La madre del giovane è stata arrestata. Napoli, cane antidroga sventa consegna di droga al ...Tenta di consegnare la droga al figlio minorenne detenuto nell'istituto minorile napoletano di Nisida ma Susy, pastore tedesco antidroga della Polizia Penitenziaria fiuta la presenza della sostanza st ...