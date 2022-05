Advertising

Novella_2000 : GF Vip 7, nel cast un'influncer spesso al centro delle polemiche - IlVoloSvizzera : RT @RadioDueLaghi: Aperte le prevendite per le esperienze VIP Meet & Greet per le date di Verona e Taormina del tour italiano de Il Volo. E… - pingu1806 : RT @MicheleMassa20: Guardo con invidia chiunque viene inquadrato ai box, puoi essere un addetto ai lavori, un vip, una persona normale, se… - paraa__ : RT @MicheleMassa20: Guardo con invidia chiunque viene inquadrato ai box, puoi essere un addetto ai lavori, un vip, una persona normale, se… - xoxoFrancyii : RT @MicheleMassa20: Guardo con invidia chiunque viene inquadrato ai box, puoi essere un addetto ai lavori, un vip, una persona normale, se… -

Fortementein.com

... Ida Platano è pronta a debuttaresalottino di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio ... che di recente è naufragato per via di alcune divergenze inconciliabili della coppia. Veronica ...Certo è che le rivoluzionitalent sono di casa e Maria De Filippi non è detto che non decida ... Si tratta di Matilde Brandi, showgirl, ballerina ed ex concorrente del GF. Intervistata da Nuovo ... Brutte notizie al GF Vip 7. Abbandona il programma per sempre, potrebbe essere un problema Intanto il sindaco Giorgianni chiede lo stato di calamità Bocche cucite fra attori, regista e produttori tutti ascoltati dai Carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio che ha devastato l'iso ...Nonostante manchino ancora svariati mesi alla nuova edizione del GF Vip, alcuni personaggi noti della televisione si stanno candidando per entrare nella casa più spiata d’Italia. Recentemente un ex ...