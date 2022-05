Finisce con l’auto contro il guardrail: paura per una giovane sannita (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tanta paura e qualche lieve ferita per una giovane originaria di Montesarchio. Mentre era alla guida della sua Fiat Punto, la sannita ha improvvisamente sbandato andando a impattare contro il guardrail. L’incidente è avvenuto questa sera lungo la Tangenziale Est. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Municipale che hanno provveduto a svolgere tutti i rilievi del caso. La giovane è stata trasportata in ospedale per svolgere i necessari accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tantae qualche lieve ferita per unaoriginaria di Montesarchio. Mentre era alla guida della sua Fiat Punto, laha improvvisamente sbandato andando a impattareil. L’incidente è avvenuto questa sera lungo la Tangenziale Est. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Municipale che hanno provveduto a svolgere tutti i rilievi del caso. Laè stata trasportata in ospedale per svolgere i necessari accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

borghi_claudio : Non so perché ma a Lucca si finisce sempre a fare la conferenza dentro e poi fuori con la cassetta della frutta per… - OfficialUSS1919 : Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e… - GiovaQuez : 'Gli Usa non volevano una guerra, Biden è quello che con modalità discutibili ha portato via i militari dall'Afghan… - Fortunablu17 : @CrescenzoIlardi @HSkelsen Finisce così, quando non conosci la persona con la quale interagisci. E spari castronerie. - GianluPisu94 : RT @SecolodItalia1: Rimini, la notte criminale di 3 marocchini e un italiano finisce con l’arresto: due rapine in poche ore -