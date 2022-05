Ecco il trucco semplice e utile per generare rumore bianco dal tuo iPhone (Di sabato 28 maggio 2022) Esistono dei rumori che, in realtà, rumori non sono. Si tratta infatti di una serie di suoni che, per definizione, si chiamano “rumori bianchi” e sono quelli che aiutano a rilassarsi. Capita infatti molto spesso di trovarsi in luoghi molto rumorosi, come aeroporti, stazioni, o anche hotel dove altri viaggiatori non sanno dove sia di casa il silenzio. Ecco come ottenere rumore bianco dal tuo iPhone – Adobe StockEcco allora che molte persone, sia in viaggio che a casa, utilizzano dei dispositivi fatti apposta per produrre rumori bianchi, o usano delle applicazioni che sanno generarlo, per trovare un po’ di pace. E ci sono gli iPhone che hanno già installato iOS 15 che sono dotati di una funzione di default per il rumore bianco che fa parte del sistema ... Leggi su computermagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Esistono dei rumori che, in realtà, rumori non sono. Si tratta infatti di una serie di suoni che, per definizione, si chiamano “rumori bianchi” e sono quelli che aiutano a rilassarsi. Capita infatti molto spesso di trovarsi in luoghi molto rumorosi, come aeroporti, stazioni, o anche hotel dove altri viaggiatori non sanno dove sia di casa il silenzio.come otteneredal tuo– Adobe Stockallora che molte persone, sia in viaggio che a casa, utilizzano dei dispositivi fatti apposta per produrre rumori bianchi, o usano delle applicazioni che sanno generarlo, per trovare un po’ di pace. E ci sono gliche hanno già installato iOS 15 che sono dotati di una funzione di default per ilche fa parte del sistema ...

Advertising

Gio2020Gio : @salvinimi Ecco perché penso che il matrimonio deve avere una data di scadenza. Ah io mi trucco ancora e non ho mai imparato a stirare?? - BerAliona : RT @Enza08305759: @XrobertaX_ Caro Alex prima del seno e del sedere vedi se puoi rifare il cervello a Delia non ha nesso logico quello che… - Matt87Amon : @SkySportMotoGP ed ecco che Marc Marquez fa il tempo... Sfruttando la scia di @jackmilleraus . Ma guarda te la nov… - lillydessi : La pasta e fagioli, la ricetta di Bruno Barbieri. Il trucco: 'Ecco cosa aggiungo a fine cottura per averli cremosi'… - Enza08305759 : @XrobertaX_ Caro Alex prima del seno e del sedere vedi se puoi rifare il cervello a Delia non ha nesso logico quell… -