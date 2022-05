Covid, 18.255 nuovi casi e 66 morti. Il tasso di positività al 9,4%. Da inizio epidemia quasi 4 milioni di casi negli under 19 (Di sabato 28 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 18.255 nuovi casi di positività a Sars Cov 2 e 66 decessi. Sono 193.183 i tamponi eseguiti in totale con un tasso di positività al 9,4% (+0,2%); in calo terapie intensive (-2) e ricoveri (-210) per i pazienti affetti da Covid. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 3.905.569 di caso nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.636 ospedalizzati, 413 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti. Nel report esteso dell’Istituto superiore di Sanità viene riportato una stabile percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare (19%) rispetto al resto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 18.255dia Sars Cov 2 e 66 decessi. Sono 193.183 i tamponi eseguiti in totale con undial 9,4% (+0,2%); in calo terapie intensive (-2) e ricoveri (-210) per i pazienti affetti da. Dall’dell’sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata-19 3.905.569 di caso nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.636 ospedalizzati, 413 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti. Nel report esteso dell’Istituto superiore di Sanità viene riportato una stabile percentuale deisegnalati nella popolazione in età scolare (19%) rispetto al resto della ...

