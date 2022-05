Choc in un terreno agricolo | 60enne ferito al braccio da una falciatrice | portato all' ospedale dall' eliambulanza | è grave

(Di sabato 28 maggio 2022) MERGO - Uninfortunio si è verificato attorno alle 18 a Mergo , in un. Per cause in corso d'accertamento, unsi ècon una: una lama gli ha provocato un ...

Advertising

corriereadriatico.it

La centrale operativa del 118 ha attivato l'eliambulanza, atterrata neldi via Castellaro, dove si sono portate anche l'automedica di Jesi e l'ambulanza di Serra San Quirico. L'uomo è stato ...Paolo Brosio: "Papà di Maria Laura De Vitis morto"/ "Lo ha trovato, è stato uno" PAOLO BROSIO: ... 'Il cantiere verrà aperto e inizieranno i lavori su tre lotti didi una ex foresta ... Choc in un terreno agricolo, 60enne ferito al braccio da una falciatrice: portato all'ospedale dall'eliambulan MERGO – Un grave infortunio si è verificato attorno alle 18 a Mergo, in un terreno agricolo. Per cause in corso d'accertamento, un 60enne si è ferito con una falciatrice: ...A trovarlo la proprietaria del fondo. Allertati i carabinieri della locale stazione, l’area è stata isolata e messa in sicurezza ...