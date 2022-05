Camila Giorgi-Sabalenka oggi, Roland Garros 2022: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 28 maggio 2022) oggi, sul campo Simonne-Mathieu, Camila Giorgi affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka nell’incontro valido per il terzo turno del Roland Garros 2022. La marchigiana ha nel mirino gli ottavi di finale e raggiungere in questo caso l’altra azzurra Martina Trevisan, vittoriosa ieri in maniera chiara contro l’australiana Daria Seville. Camila, però, affronterà un’avversaria di tenore diverso visto che si parla della n.7 del mondo e dotata di un tennis molto potente che può far male. Camila si dovrà esprimere sugli stessi livelli di quanto già fatto vedere contro la kazaka Yulia Putintseva. Il bilancio dei precedenti è sull’1-1: vittoria di Sabalenka nel torneo di Lugano del 2018 sulla terra rossa elvetica; successo di ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022), sul campo Simonne-Mathieu,affronterà la bielorussa Arynanell’incontro valido per il terzo turno del. La marchigiana ha nel mirino gli ottavi di finale e raggiungere in questo caso l’altra azzurra Martina Trevisan, vittoriosa ieri in maniera chiara contro l’australiana Daria Seville., però, affronterà un’avversaria di tenore diverso visto che si parla della n.7 del mondo e dotata di un tennis molto potente che può far male.si dovrà esprimere sugli stessi livelli di quanto già fatto vedere contro la kazaka Yulia Putintseva. Il bilancio dei precedenti è sull’1-1: vittoria dinel torneo di Lugano del 2018 sulla terra rossa elvetica; successo di ...

