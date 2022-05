Benevento, clamorosa decisione del presidente Vigorito ! (Di sabato 28 maggio 2022) clamorosa decisione del presidente del Benevento Oreste Vigorito, la notizia spiazza i tifosi. Benevento Vigorito dimissioniclamorosa decisione del numero uno del Benevento. Il presidente dei giallorossi Oreste Vigorito ha dato le sue dimissioni e non sarà più alla guida del club. Una scelta che spiazza tutti i tifosi e che giunge dopo la dura sconfitta al ritorno dei playoff di Serie B contro il Pisa, che ha sancito l’impossibilità per le streghe di tornare in Serie A. Questa la nota ufficiale con cui il club annuncia la triste notizia: “Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022)deldelOreste, la notizia spiazza i tifosi.dimissionidel numero uno del. Ildei giallorossi Oresteha dato le sue dimissioni e non sarà più alla guida del club. Una scelta che spiazza tutti i tifosi e che giunge dopo la dura sconfitta al ritorno dei playoff di Serie B contro il Pisa, che ha sancito l’impossibilità per le streghe di tornare in Serie A. Questa la nota ufficiale con cui il club annuncia la triste notizia: “IlOrestecomunica alla città, ...

Advertising

Vicidominus : @Antoniotarallo0 Questa non è nemmeno quella più clamorosa degli ultimi anni, se pensiamo che il Benevento fece 1 p… - SoloMilan68 : 15' Giornata: l'avventura di Rino in campionato comincia in maniera clamorosa: 2-2 a Benevento contro la squadra di… -