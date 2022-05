125 anni di Dracula, in Gb raduno record di ‘vampiri’ (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Si sono conquistati un posto nel Guinness dei primati i 1.369 ‘vampiri’ che si sono riuniti a Whitby, nello Yorkshire in Inghilterra, per celebrare i 125 anni dall’uscita nelle librerie del ‘Dracula’ di Bram Stoker. Un record mondiale per la più grande folla di ‘vampiri’, rivendicano gli organizzatori di English Heritage. Il precedente record risale al 2011, quando 1.039 persone con canini affilati e lunghi mantelli neri si erano riunite nello stato americano della Virginia. I requisiti per stabilire il nuovo record erano indossare scarpe nere, pantaloni o vestiti neri, un gilet, una camicia, un mantello nero o un “soprabito con colletto” e, naturalmente, canini appuntiti. ‘Dracula’ è stato pubblicato per la prima volta nel 1897, sette ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Si sono conquistati un posto nel Guinness dei primati i 1.369che si sono riuniti a Whitby, nello Yorkshire in Inghilterra, per celebrare i 125dall’uscita nelle librerie del ‘’ di Bram Stoker. Unmondiale per la più grande folla di, rivendicano gli organizzatori di English Heritage. Il precedenterisale al 2011, quando 1.039 persone con canini affilati e lunghi mantelli neri si erano riunite nello stato americano della Virginia. I requisiti per stabilire il nuovoerano indossare scarpe nere, pantaloni o vestiti neri, un gilet, una camicia, un mantello nero o un “soprabito con colletto” e, naturalmente, canini appuntiti. ‘’ è stato pubblicato per la prima volta nel 1897, sette ...

