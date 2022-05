(Di venerdì 27 maggio 2022) LONDRA – Lafa “ma” in. Lo ha detto il premier britannico Boris(foto) riferendosi all’avanzata delle truppe di Mosca nel Donbass. Secondo il primo ministro inglese, il presidente Vladimir Putin “a caro prezzo per se stesso e per l’esercito russo sta continuando a rosicchiare terreno”. Non bisogna, ha poi aggiunto, “lasciarsi cullare dall’incredibile eroismo degli ucraini nel respingere i russi dalle porte di Kiev” ma è “vitale” ora più che mai “sostenere militarmente gli ucraini”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Radio1Rai : Boris Johnson e l’idea di un Commonwealth europeo con dentro Ucraina e repubbliche baltiche. Vittorio Emanuele Pars… - Lopinionista : Ucraina: Johnson, 'La Russia fa progressi lenti ma tangibili' - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: Il cancro #UK: il Premier Johnson ha suggerito al pres. ucraino #Zelensky di creare un'alleanza contro la Russia, come… - __Behemoth : RT @ItalianPolitics: Il cancro #UK: il Premier Johnson ha suggerito al pres. ucraino #Zelensky di creare un'alleanza contro la Russia, come… - mihirdjin : @riannuzziGPC Questo accade probabilmente in vista della sfida futura: le risorse dell'Artico. In questo solco, pot… -

Agenzia ANSA

Ore 12.40 - La Russia fa 'progressi lenti ma tangibili' in. Lo ha detto il premier britannico Borisriferendosi all'avanzata delle truppe di Mosca nel Donbass. Secondo il primo ...Ore 12.55: 'Russia fa progressi lenti, ma tangibili' Le forze russe stanno facendo 'progressi lenti ma tangibili' in. Lo ha detto il premier britannico, Boris. 'Temo che Putin,... Ucraina, Johnson: 'Russia fa progressi lenti ma tangibili'. Zelensky: 'Vogliono ridurre il Donbass in cenere' - Mondo Mentre infuriano i combattimenti nel Donbass e la Russia, stando a quanto riferisce il premier britannico Boris Johnson starebbe facendo in quella regione ...Non solo: “L’Ucraina non è ansiosa di parlare con la Russia di Vladimir Putin, ma deve affrontare la realtà e sarà necessario, rivogliamo le nostre vite”. Intanto il premier britannico, Boris Johnson, ...