Tommaso Zorzi annuncia: "Mi vedete strano perché l'ansia è tornata a farsi sentire" (Di venerdì 27 maggio 2022) Novità per Questa è casa mia, Tommaso Zorzi annuncia un cambio di programma ai telespettatori Tommaso Zorzi torna ad aggiornare i suoi milioni di utenti su Instagram. Il conduttore e influencer milanese ha preso la parola nelle proprie stories e ha spiegato che sono cambiate alcune cose per quanto riguarda il suo programma trasmesso su TV8 Questa è casa mia. Il format infatti stasera non andrà regolarmente in onda, o almeno, non nella maniera classica. In prima serata infatti il pubblico assisterà a una replica delle prime puntate e quindi non potrà godersi una nuova puntata del programma, come confermato da Zorzi su Instagram: "Comunicazione importante ragazzi, questa sera andranno in onda le repliche di Questa è casa mia e venerdì prossimo andrà in onda invece la nuova puntata, ...

