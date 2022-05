Spagna: Sánchez riceve a Madrid Bill Gates (Di venerdì 27 maggio 2022) Incontro "cordiale" a Madrid tra il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e Bill Gates. "Abbiamo parlato di salute, energia, cambiamento climatico e sicurezza alimentare", ha scritto il capo di governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Incontro "cordiale" atra il premier spagnolo, Pedro, e. "Abbiamo parlato di salute, energia, cambiamento climatico e sicurezza alimentare", ha scritto il capo di governo ...

Advertising

Frances53524532 : RT @GuidoCrosetto: Fubini si stupisce. In Germania nessuno si stupirà e nessuno gli darà del sovranista. Come nessuno lo fa in Francia con… - marina82854013 : RT @GuidoCrosetto: Fubini si stupisce. In Germania nessuno si stupirà e nessuno gli darà del sovranista. Come nessuno lo fa in Francia con… - beppebottero : RT @GuidoCrosetto: Fubini si stupisce. In Germania nessuno si stupirà e nessuno gli darà del sovranista. Come nessuno lo fa in Francia con… - fisco24_info : Spagna: Sánchez riceve a Madrid Bill Gates: Il premier: 'servono risposte ambiziose a sfide globali' - LucaGianni11 : RT @GuidoCrosetto: Fubini si stupisce. In Germania nessuno si stupirà e nessuno gli darà del sovranista. Come nessuno lo fa in Francia con… -