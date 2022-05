Roma-Lido, nuovo presidio dei pendolari: “Subito due treni in più” (Di venerdì 27 maggio 2022) Ostia – Non si fermano le proteste dei pendolari della Roma-Lido, che questa mattina si sono dati appuntamento sotto al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale. Stufi degli ennesimi disservizi registrati negli scorsi giorni (leggi qui e qui), i membri del comitato che porta il nome di una delle linee più disastrate d’Italia hanno organizzato infatti un presidio sotto le finestre dell’assessorato di via Capitan Bavastro per tornare a chiedere l’immediato trasferimento di due convogli dalla metro A e B, così come già proposto a dicembre (leggi qui). “La cosa più di buon senso, per chi ci ha ridotto così, sarebbe di farsi da parte – ha detto oggi Maurizio Messina, presidente del comitato -. Noi siamo un comitato, non un partito e non lo saremo mai, ma forse alle prossime elezioni faremo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022) Ostia – Non si fermano le proteste deidella, che questa mattina si sono dati appuntamento sotto al Dipartimento Mobilità e Trasporti diCapitale. Stufi degli ennesimi disservizi registrati negli scorsi giorni (leggi qui e qui), i membri del comitato che porta il nome di una delle linee più disastrate d’Italia hanno organizzato infatti unsotto le finestre dell’assessorato di via Capitan Bavastro per tornare a chiedere l’immediato trasferimento di due convogli dalla metro A e B, così come già proposto a dicembre (leggi qui). “La cosa più di buon senso, per chi ci ha ridotto così, sarebbe di farsi da parte – ha detto oggi Maurizio Messina, presidente del comitato -. Noi siamo un comitato, non un partito e non lo saremo mai, ma forse alle prossime elezioni faremo ...

