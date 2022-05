Robin Williams | Il gesto di carità di un grande attore che commuove (Di venerdì 27 maggio 2022) La grandezza di un uomo di successo, non solo davanti alle telecamere, ma soprattutto in gesti che in pochi sanno. La storia che stiamo per raccontarvi tocca davvero il cuore. attore di fama mondiale, protagonista di film che hanno fatto la storia del cinema internazionale. Ma anche un uomo che sapeva aiutare, senza “mettere troppi L'articolo Robin Williams Il gesto di carità di un grande attore che commuove proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 27 maggio 2022) Lazza di un uomo di successo, non solo davanti alle telecamere, ma soprattutto in gesti che in pochi sanno. La storia che stiamo per raccontarvi tocca davvero il cuore.di fama mondiale, protagonista di film che hanno fatto la storia del cinema internazionale. Ma anche un uomo che sapeva aiutare, senza “mettere troppi L'articoloIldidi uncheproviene da La Luce di Maria.

Advertising

daniele19921 : RT @KattInForma: Robin Williams | Il gesto di carità di un grande attore che commuove - KattInForma : Robin Williams | Il gesto di carità di un grande attore che commuove - VorreiLeAli : RT @toninibobo61: Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che t… - dottorhodl : RT @JamesLucasIT: 'Pensavo che la cosa peggiore nella vita fosse restare solo. No, non lo è. Ho scoperto invece che la cosa peggiore nella… - vaskokrajcevski : RT @toninibobo61: Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse rimanere soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che t… -