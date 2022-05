Pozzuoli, bar ritrovo di pregiudicati: scatta la chiusura (Di venerdì 27 maggio 2022) Pozzuoli. Era il punto d’incontro di diversi pregiudicati che quotidianamente si ritrovavano nell’attività commerciale. Per questo motivo un bar di Pozzuoli è stato chiuso dai carabinieri della locale compagnia per ben 5 giorni. Chiuso bar a Pozzuoli Questa mattina i militari dell’arma hanno notificato al titolare del bar di via Calpurnio l’ordinanza di sospensione dell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 27 maggio 2022). Era il punto d’incontro di diversiche quotidianamente si ritrovavano nell’attività commerciale. Per questo motivo un bar diè stato chiuso dai carabinieri della locale compagnia per ben 5 giorni. Chiuso bar aQuesta mattina i militari dell’arma hanno notificato al titolare del bar di via Calpurnio l’ordinanza di sospensione dell’attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

