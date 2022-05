Perché lo zar ora si sente più forte (Di venerdì 27 maggio 2022) La notizia è stata data dalla Tass, la agenzia di Stato russa, battendo i media occidentali. La velocità, che ha bucato la cappa di silenzio e indifferenza in cui il Cremlino di solito si rinchiude, è il primo metro di misura della «contentezza» c ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 27 maggio 2022) La notizia è stata data dalla Tass, la agenzia di Stato russa, battendo i media occidentali. La velocità, che ha bucato la cappa di silenzio e indifferenza in cui il Cremlino di solito si rinchiude, è il primo metro di misura della «contentezza» c ... sul sito.

Advertising

LaStampa : Perché lo zar ora si sente più forte - PutinWannabeZar : @Vicker1972 @Corriere Guardi che se mi ritiro la guerra finisce domani. La guerra esistite perché l’ho iniziata io… - infoitinterno : Perché lo zar ora si sente più forte - Maria97254741 : @dmgio59 @mauriflorida1 @Drittorovescio_ Ma è lei che si lamenta dell’Italia non io , io rimango qui tranquillament… - zar_zeta : RT @clappi_: io non so perché ma quando devo compilare roba burocratica, tasse, ecc. metto in discussione tutto e faccio ricerche su google… -