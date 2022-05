Non succedeva da molti anni | Potrebbero diventare un pericolo tra pochi giorni (Di venerdì 27 maggio 2022) Un evento che ha dello spettacolare e che potrebbe verificarsi tra qualche giorno. Un momento da non perdere dopo anni La nostra Terra ha immense bellezze, ma soffermiamoci a pensare il contesto in cui il nostro Pianeta è inserito. Circondato di pianeti e di stelle nell’immensità dello spazio, ancora del tutto inesplorato. Un’ inestimabile bellezza per gli occhi dall’effetto “wow” dopo anni e anni… Non succedeva da molti anni Potrebbero diventare un pericolo tra pochi giorni-curiosauro.itPioggia di meteore che non si vedeva da anni Si tratta di un evento che ha a che vedere con le Tau Herculids, uno sciame meteorico che deriva dalla disgregazione della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann. ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 27 maggio 2022) Un evento che ha dello spettacolare e che potrebbe verificarsi tra qualche giorno. Un momento da non perdere dopoLa nostra Terra ha immense bellezze, ma soffermiamoci a pensare il contesto in cui il nostro Pianeta è inserito. Circondato di pianeti e di stelle nell’immensità dello spazio, ancora del tutto inesplorato. Un’ inestimabile bellezza per gli occhi dall’effetto “wow” dopo… Nondauntra-curiosauro.itPioggia di meteore che non si vedeva daSi tratta di un evento che ha a che vedere con le Tau Herculids, uno sciame meteorico che deriva dalla disgregazione della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann. ...

Advertising

alesplnt : non succedeva da un po’ credo ed è liberatorio - sleepinthewood : incredibile stasera la mia amica esce senza il suo ragazzo, questa cosa non succedeva da mesi - s3rgix_7 : @GuarroPas @p__antonio Strano mi avevano assicurato che non succedeva - stop_fake_news_ : AGI - C'è la Roma che ha vinto un trofeo e non succedeva da bel po' di anni, è vero. C'è Special One Josè Mourinho… - gilb031 : @Prima_Vera56 @Asia75999037 @ANNACippiu Quindi tutto nella norma. Vaccini sicuri. Reazioni avverse ci sono sempre s… -