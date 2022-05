Napoli | il presidente De Laurentiis ufficializza un rinnovo!

(Di venerdì 27 maggio 2022) A dare l’annuncio è direttamente ildel, buone notizie per i tifosi azzurri.Juan JesusA dare la notizia è ildelcon un tweet volto a raggiungere il prima possibile tutti i tifosi della squadra. Oggi Aurelio Deha dato una notizia direttamente dai suoi social in merito a Juan Jesus. Il brasiliano, arrivato l’anno scorso tra i partenopei a parametro zero, ha deciso di prolungare la sua permanenza. Il giocatore favorisce della stima dell’allenatore e del, infatti per Luciano Spalletti è un importante membro della difesa azzurra, e potrà continuare a dare il suo contributo anche la prossima stagione. Dopo la notizia, ormai ufficiale, ...

Il Presidente della Repubblica, in giornata impegnato a Napoli per la visita del presidente algerino Tebboune, atterrerà in elicottero sul campo sportivo di Nusco, che dista poche centinaia di metri ...Proprio lo stesso presidente dei veneti ha detto che Barak vorrebbe provare ... Il Verona lo valuta intorno ai 15 milioni, il Napoli spera di chiudere a 12 ma ancora una vera e propria trattativa non ...