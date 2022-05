Mosca usa il vaiolo delle scimmie per la propaganda sull’Ucraina (Di venerdì 27 maggio 2022) I conduttori della televisione di Stato russa Evgeny Popov e Olga Skabeeva e il politico russo e membro della Duma Alexei Zhuravlyov hanno deriso le nazioni che hanno segnalato focolai di vaiolo delle scimmie in un programma in diretta, usando la malattia come vettore per la propaganda del Cremlino. Skabeeva ha alluso a una qualche connessione tra i Paesi colpiti dal virus e quelli che stanno inviando armi all’Ucraina. Si tratta di una vicenda marginale, di un collegamento assolutamente privo di fondamenti scientifici e logici, ma è un utile caso di studio per comprendere come funziona il puzzle più complesso della propaganda russa. Skabeeva ha detto: “Non ci crederete, una tale coincidenza, o forse non è una coincidenza, la maggior parte dei Paesi, i cui omosessuali si sono ammalati di ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 maggio 2022) I conduttori della televisione di Stato russa Evgeny Popov e Olga Skabeeva e il politico russo e membro della Duma Alexei Zhuravlyov hanno deriso le nazioni che hanno segnalato focolai diin un programma in diretta, usando la malattia come vettore per ladel Cremlino. Skabeeva ha alluso a una qualche connessione tra i Paesi colpiti dal virus e quelli che stanno inviando armi all’Ucraina. Si tratta di una vicenda marginale, di un collegamento assolutamente privo di fondamenti scientifici e logici, ma è un utile caso di studio per comprendere come funziona il puzzle più complesso dellarussa. Skabeeva ha detto: “Non ci crederete, una tale coincidenza, o forse non è una coincidenza, la maggior parte dei Paesi, i cui omosessuali si sono ammalati di ...

