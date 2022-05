Milan, Pioli: “Gol all’Atalanta? Theo Hernandez è come l’ira di Dio” (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha raccontato il gol di Theo Hernandez contro l'Atalanta e ha elogiato apertamente il suo terzino Leggi su pianetamilan (Di venerdì 27 maggio 2022) Stefano, allenatore del, ha raccontato il gol dicontro l'Atalanta e ha elogiato apertamente il suo terzino

Advertising

Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - DAZN_IT : Tonali come De Rossi o Gattuso? Florenzi non ha dubbi... Pioli e Tonali raccontano lo Scudetto, ora su DAZN.… - PietroMazzara : Restituita al #Milan la medaglia di #Pioli da parte duri Carabinieri di Reggio Emilia. La medaglia era stata portat… - TheLaz97 : RT @chriseriksenti1: @TheLaz97 Pioli non aveva mai vinto prima Rosa che a detta di tutta la loro redazione non era tra le prime 4 in campio… - Gaaaber9 : @StefanoZorzoli @Rossonerosemper Appunto, ci sono tanti numeri molto molto importanti che credo neanche la maggior… -