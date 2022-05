Migranti, Lamorgese: con crisi grano flussi aumentano (Di venerdì 27 maggio 2022) "Siamo preoccupati perché la situazione è grave per i paesi dell'Africa, come la Tunisia e l'Egitto che prendono il 50 per cento di cereali e grano dall'Ucraina e dalla Russia e ora sono in difficoltà"... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) "Siamo preoccupati perché la situazione è grave per i paesi dell'Africa, come la Tunisia e l'Egitto che prendono il 50 per cento di cereali edall'Ucraina e dalla Russia e ora sono in difficoltà"...

Advertising

iti_angelo : RT @TerlizziGerardo: La Lamorgese prima lascia I Porti aperti ai migranti illegali, dopo disarma le Forze dell'Ordine quando sono aggredite… - ZiaGabriella1 : RT @GirolamoNavarra: Sbarchi continui di #migranti in Calabria e Sicilia mentre la #Lamorgese resta silente! - 73deva73 : RT @GirolamoNavarra: Sbarchi continui di #migranti in Calabria e Sicilia mentre la #Lamorgese resta silente! - tigrelt : RT @GirolamoNavarra: Sbarchi continui di #migranti in Calabria e Sicilia mentre la #Lamorgese resta silente! - sissiisissi2 : RT @LaCnews24: Migranti, vertice tra il ministro Lamorgese e il sindaco di Roccella: «Concreta cooperazione istituzionale» -