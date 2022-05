Mancini: «Ho pensato di lasciare, ma la gioia è stata così grande che vale la pena aspettare» (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo lo stage di Coverciano Ecco le parole del tecnico degli Azzurri Roberto Mancini in conferenza stampa dopo lo stage di Coverciano: STAGE – «I tre giorni sono stati ottimi, abbiamo visto più di 50 giocatori e quasi tutti bravi, con un grande futuro. Speriamo abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è rimasto perché migliore degli altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglio così da accorciare i tempi per questi giovani che hanno grandi qualità». TIFOSI – «I tifosi sono ancora attaccati a noi, nonostante quanto accaduto. Undici mesi fa abbiamo vinto un campionato europeo strameritandolo, questa squadra ha regalato grandi emozioni». NATIONS LEAGUE – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Robertoha parlato in conferenza stampa dopo lo stage di Coverciano Ecco le parole del tecnico degli Azzurri Robertoin conferenza stampa dopo lo stage di Coverciano: STAGE – «I tre giorni sono stati ottimi, abbiamo visto più di 50 giocatori e quasi tutti bravi, con unfuturo. Speriamo abbiano la possibilità di giocare. Chi è rimasto qui non è rimasto perché migliore degli altri, ma perché la mattina abbiamo la possibilità di allenarli e valutarli ancora meglioda accorciare i tempi per questi giovani che hanno grandi qualità». TIFOSI – «I tifosi sono ancora attaccati a noi, nonostante quanto accaduto. Undici mesi fa abbiamo vinto un campionato europeo strameritandolo, questa squadra ha regalato grandi emozioni». NATIONS LEAGUE – ...

