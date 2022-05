LIVE F1, GP Monaco 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, Red Bull e Mercedes sfidano la Ferrari (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 La Red Bull sbarca a Montecarlo con la chiara intenzione di proseguire sul ruolino di marcia delle ultime uscite. Dopo il pacchetto di aggiornamenti di Imola, infatti, il team di Milton-Keynes ha centrato 3 successi consecutivi, 2 dei quali doppiette, per cui faranno di tutto per “battere il ferro finché è caldo”. 13.33 Cosa dovremo attenderci da questa prima sessione di prove libere? Vedremo se quanto pre-annunciato sarà confermato. Sulla carta, infatti, il lay-out del tracciato monegasco potrebbe favorire la Ferrari e andare a discapito della Red Bull. Sarà davvero così? 13.30 Siamo a 30 minuti esatti dal via della FP1. Il meteo vede sole pieno e temperature attorno ai 27°. tutto il weekend dovrebbe proseguire su questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 La Redsbarca a Montecarlo con la chiara intenzione di proseguire sul ruolino di marcia delle ultime uscite. Dopo il pacchetto di aggiornamenti di Imola, infatti, il team di Milton-Keynes ha centrato 3 successi consecutivi, 2 dei quali doppiette, per cui faranno diper “battere il ferro finché è caldo”. 13.33 Cosa dovremo attenderci da questa prima sessione di prove libere? Vedremo se quanto pre-annunciato sarà confermato. Sulla carta, infatti, il lay-out del tracciato monegasco potrebbe favorire lae andare a discapito della Red. Sarà davvero così? 13.30 Siamo a 30 minuti esatti dal via della FP1. Il meteo vede sole pieno e temperature attorno ai 27°.il weekend dovrebbe proseguire su questa ...

