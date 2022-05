Lazio, Zingaretti: “Lasciare biblioteche e aule studio aperte fino a mezzanotte” (Di venerdì 27 maggio 2022) VITERBO – “Vogliamo Lasciare biblioteche e aule studio aperte fino a mezzanotte. Ho scritto ai Sindaci dei Comuni sedi universitarie per proporre di tenerle aperte. Vogliamo dare la possibilità a ragazze e ragazzi di vivere ancora di più lo spazio pubblico. E sono contento di darvi questa notizia da Viterbo dove nel 2016 abbiamo salvato la biblioteca degli Ardenti, nel 2019 la stessa biblioteca ha vinto un bando come “luogo della cultura”. Adesso deve continuare a vivere e noi ci siamo”. Lo afferma sui suoi canali social il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) VITERBO – “Vogliamo. Ho scritto ai Sindaci dei Comuni sedi universitarie per proporre di tenerle. Vogliamo dare la possibilità a ragazze e ragazzi di vivere ancora di più lo spazio pubblico. E sono contento di darvi questa notizia da Viterbo dove nel 2016 abbiamo salvato la biblioteca degli Ardenti, nel 2019 la stessa biblioteca ha vinto un bando come “luogo della cultura”. Adesso deve continuare a vivere e noi ci siamo”. Lo afferma sui suoi canali social il presidente della Regione, Nicola(foto). L'articolo L'Opinionista.

