Insetti: come combattere le punture di insetto in modo naturale (Di venerdì 27 maggio 2022) Sta arrivando l'estate. E con la bella stagione anche il primo caldo e il fastidioso problema degli Insetti. Orphea è uno dei marchi di riferimento nella protezione naturale da questo fastidioso inconveniente della bella stagione. Ma vediamo come. Prima di tutto affrontiamo l'emergenza. Cosa fare dopo che un insetto vi ha punti? Fate scorrere acqua fredda sopra e attorno alla puntura. La prima cosa da fare è ostacolare il fenomeni infiammatori. In caso di dolore procedete pure con del ghiaccio. A volte non basta per contrastare il prurito, per cui potreste dover ricorrere ad una crema antistaminica o cortisonica. Consultatevi con il vostro medico o il farmacista. La reazione non dovrebbe andare oltre se si escludono allergie ad un'area di gonfiore di circa 4 cm. I primi due giorni dopo il contatto sono quelli in cui ...

