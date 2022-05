Guerra in Ucraina, Salvini sull’ipotesi di viaggio a Mosca: “Vado dove sono utile. La pace merita lo sforzo di tutti” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ipotesi di viaggio a Mosca? La pace merita l’impegno e lo sforzo di tutti. Io ci sto lavorando, se fosse utile una mia presenza ovunque nel mondo, in Russia, in Turchia come altrove, io sarei disponibile”. Così Matteo Salvini a margine di un evento a Como dopo la notizia trapelata dalla Lega di un possibile viaggio in Russia dell’ex ministro dell’Interno. “La pace significa salvare vite in Ucraina e salvare posti di lavoro in Italia, perché più avanti va la Guerra più armi alimentano la Guerra, più posti di lavoro saltano. Se sono piccolo strumento di pace mi metto a disposizione”, ha proseguito. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “Ipotesi di? Lal’impegno e lodi. Io ci sto lavorando, se fosseuna mia presenza ovunque nel mondo, in Russia, in Turchia come altrove, io sarei disponibile”. Così Matteoa margine di un evento a Como dopo la notizia trapelata dalla Lega di un possibilein Russia dell’ex ministro dell’Interno. “Lasignifica salvare vite ine salvare posti di lavoro in Italia, perché più avanti va lapiù armi alimentano la, più posti di lavoro saltano. Sepiccolo strumento dimi metto a disposizione”, ha proseguito. L'articolo proviene da Il Fatto ...

