Delirio a Trigoria: festa, tuffi in piscina e fuochi d'artificio (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la sfilata in città, la festa della Roma per la vittoria della Conference League è proseguita a Trigoria tra musica e tuffi in piscina Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la sfilata in città, ladella Roma per la vittoria della Conference League è proseguita atra musica ein

Advertising

Royal_Ryder : RT @AliprandiJacopo: ???? Ore 5.15: la Coppa è arrivata a Trigoria!! Tifosi in delirio, Pellegrini alza il trofeo, i giocatori applaudono d… - TuttoSuRoma : #Roma, delirio a Trigoria: i giocatori alzano la coppa davanti ai tifosi - obsessedwasroma : RT @AliprandiJacopo: ???? Ore 5.15: la Coppa è arrivata a Trigoria!! Tifosi in delirio, Pellegrini alza il trofeo, i giocatori applaudono d… - romaforever_it : Roma, delirio a Trigoria: i giocatori alzano la coppa davanti ai tifosi - pepichia : RT @AliprandiJacopo: ???? Ore 5.15: la Coppa è arrivata a Trigoria!! Tifosi in delirio, Pellegrini alza il trofeo, i giocatori applaudono d… -