Cristiana Ciacci | Little Tony si vergognava di sua figlia e l’ultima volta non la volle in tv

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ricorda suo padre tutti i giorni, tutto ciò che fa porta il suo nome ma oggi tutti ricordano che è scomparso 9 anni fa. Passa il tempo ma Cristiana non dimentica nulla, nemmeno le lacrime e il dolore che rivela a Oggi è un altro giorno. Little Tony si vergognava di sua figlia, lo racconta lei al pubblico di Serena Bortone. Un po' alla volta negli anni tira fuori le cose che le hanno fatto male ma al tempo stesso comprende suo padre. Racconta dell'ultima esibizione di Little Tony in tv, che lui non volle portarla perché si vergognava, perché era troppo magra, perché era anoressica.

