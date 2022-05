Claudia Gerini torna nei panni di Jessica di Viaggi di Nozze: ecco perché (Di venerdì 27 maggio 2022) 27 anni dopo l’uscita di Viaggi di Nozze, Claudia Gerini è tornata ad indossare i panni di Jessica: la sposa coatta che masticava la gomma. Netflix chiama Claudia Gerini In occasione dell’uscita di Stranger Things, la piattaforma Netflix ha deciso di sorprendere tutti. Il colosso americano ha chiamato Claudia Gerini per vestire i panni di Jessica – la protagonista di Viaggi di Nozze. Nel video ufficiale della serie tv, si legge il motto utilizzato dai coniugi Jessica e Ivano in Viaggi di Nozze ma con una piccola modifica “O famo Stranger”. Dicono che Hawkins in questa stagione sia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022) 27 anni dopo l’uscita didita ad indossare idi: la sposa coatta che masticava la gomma. Netflix chiamaIn occasione dell’uscita di Stranger Things, la piattaforma Netflix ha deciso di sorprendere tutti. Il colosso americano ha chiamatoper vestire idi– la protagonista didi. Nel video ufficiale della serie tv, si legge il motto utilizzato dai coniugie Ivano indima con una piccola modifica “O famo Stranger”. Dicono che Hawkins in questa stagione sia ...

Advertising

GiovanniFerrar : RT @IOdonna: Interpreta la sua Jessica in 'Viaggi di nozze' e trasforma la frase cult 'O famo strano' in 'O famo Stranger' - IOdonna : Interpreta la sua Jessica in 'Viaggi di nozze' e trasforma la frase cult 'O famo strano' in 'O famo Stranger' - FanTiromancino : Il 28 maggio 2020 usciva Bianca Fase 2, con Giglia Marra,Linda Zampaglione e Claudia Gerini. Doppio successo per i… - elisabettavita : Italian culture is promuovere la S4 di #s?u??????u???s con la Claudia Gerini di “Viaggi di nozze” ?? - RadioSanMarino : Claudia Gerini torna nei panni di Jessica -