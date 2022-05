Carrello in un parco giochi cade da 10 metri: sei feriti, tra cui due bambini (Di venerdì 27 maggio 2022) Sei persone, quattro adulti e due bambini , sono rimaste ferite a Valkenburg, nei Paesi Bassi, oggi pomeriggio quando due gondole di un'attrazione al parco a tema Sprookjesbos sono cadute. Lo hanno ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 maggio 2022) Sei persone, quattro adulti e due, sono rimaste ferite a Valkenburg, nei Paesi Bassi, oggi pomeriggio quando due gondole di un'attrazione ala tema Sprookjesbos sono cadute. Lo hanno ...

