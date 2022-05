Caltagirone lascia il cda di Generali Il Leone | Nessuna spiegazione”

Advertising

infoiteconomia : Gaetano Caltagirone lascia il Cda di Generali - classcnbc : GENERALI: CALTAGIRONE LASCIA CDA #Generali, FG #Caltagirone si dimette a sorpresa da CdA a ridosso del comitato no… - omarsivori : Colpo di scena: Caltagirone lascia il cda di GeneraliIl Leone in una nota: “Dimissioni senza motivazioni” - omarsivori : Colpo di scena: Caltagirone lascia il cda di GeneraliIl Leone in una nota: “Dimissioni senza motivazioni” - cavicchioli : Caltagirone lascia a sorpresa il consiglio di amministrazione di Generali, di cui è azionista con il 9,95%. Le moti… -

Il Friuli

In quell'occasione i tre consiglieri riconducibili ai ' Pattisti ' (lo stesso, Flavio Cattaneo e Marina Brogi ) si erano dichiarati non disponibili a ricoprire alcun tipo di incarico a ...Alla data odierna, il consigliere, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali pari al 9,95%. Il Cda sarà ... Gaetano Caltagirone lascia il Cda di Generali Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal Cda di Generali con effetto immediato. Le motivazioni non sono state rese note. Lo si legge in una nota della compagnia di Trieste. Alla data odierna, ...Un ulteriore conferma che l’anziana Caltagirone fosse stata abilmente raggirata da parte ... nella convinzione d’aver lasciato tutti i suoi beni alla casa di riposo “Antonietta Aldisio”. La testimone ...