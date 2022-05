Amber Heard, in lacrime durante il processo, denuncia minacce (Di venerdì 27 maggio 2022) Le minacce a Amber Heard Continua il processo per diffamazione, negli Stati Uniti, che Johnny Depp ha intentato contro Amber Heard. Ogni giorno escono nuove informazioni e vediamo testimoniare varie persone. Da professionisti a persone vicine alla coppia. La più recente è stata quella di Kate Moss, per esempio. Fatto sta che entrambi hanno gli L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 27 maggio 2022) LeContinua ilper diffamazione, negli Stati Uniti, che Johnny Depp ha intentato contro. Ogni giorno escono nuove informazioni e vediamo testimoniare varie persone. Da professionisti a persone vicine alla coppia. La più recente è stata quella di Kate Moss, per esempio. Fatto sta che entrambi hanno gli L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #AmberHeard ha dichiarato durante il processo contro #johnnydepp di sentirsi sempre più minacciata e sotto pressio… - CosettaGiordano : RT @mapdig: Spero che molto presto dimenticheremo il nome Amber Heard, che non solo ha distrutto la vita di un uomo, ma che è un vero insul… - ita_eee : RT @gio_xi: Amber Heard dice di aver pensato a Kate Moss quando per la prima volta è stata picchiata, ha pensato a quando lei è stata getta… - TwinsofMay : RT @biceportinari: Il presidente Hamada della Warner ha appena dichiarato sotto giuramento che stavano pianificando di ricastare Amber Hea… - Danceitout_01 : RT @MendrinoF: La difesa di Amber Heard ha avuto il coraggio di dire che Johnny era geloso perché lei era una bellissima donna in carriera.… -