Ucraina | il governatore di Luhansk | ' I russi stanno avanzando nell' area di Severodonetsk'

Advertising

Luxgraph : Il governatore Greg Abbott e la strage in Texas #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war #ucraina… - Mirko92982183 : RT @MarceVann: Ihor Kolomojs'kyj quando è stato governatore di una provincia ucraina, ha firmato contratti con grandi aziende del petrolio… - Mintauros1 : RT @MarceVann: Ihor Kolomojs'kyj quando è stato governatore di una provincia ucraina, ha firmato contratti con grandi aziende del petrolio… - marsion65 : RT @MarceVann: Ihor Kolomojs'kyj quando è stato governatore di una provincia ucraina, ha firmato contratti con grandi aziende del petrolio… - sostengoi40 : RT @MarceVann: Ihor Kolomojs'kyj quando è stato governatore di una provincia ucraina, ha firmato contratti con grandi aziende del petrolio… -

... è stata l'autodifesa del, e ha ricordato di aver incentivato i servizi di salute ... 'potente alleato' di Putin, che aiuta la propaganda del Cremlino sulla guerra in, 'presentandola ...Immagini di distruzione mentre le truppe russe cercano di circondare Severodonetsk, in. Il filmato diffuso daldella regione di Luhansk, Sergei Gaidai, il 25 maggio, mostra una distruzione diffusa nella citta' di Severodonetsk. In precedenza, ilha ...I russi avanzano nel Donbass, Kiev: "Hanno occupato il 95% del Luhansk". Nel Donbass 8mila prigionieri ucraini. Gb: "Perdite significative ...La guerra in Ucraina continua e l’offensiva del Donbass è sanguinosa. “Ora il nemico sta cercando di prendere piede nell’area di Severodonetsk”. Lo dichiara il governatore della regione di Luhansk, ...