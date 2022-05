Advertising

InfoViaggiando : 08:12 TERMINATO: #A23 - Code tra UDINE NORD e BIVIO #A4/#A23 dir. BIVIO #A4 causa Traffico intenso - CCISS_Ministero : A13 Bologna-Padova fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Ferrara Sud (Km 33,7) e A13 Svincolo Bol… - InfoViaggiando : 12:13 #A4 - Code tra SAN DONA' e CESSALTO dir. TRIESTE causa Traffico intenso - InfoViaggiando : 11:57 TERMINATO: #A4 - Code a tratti tra SAN DONA' e BIVIO #A4/#A28 dir. TRIESTE causa Traffico intenso -

Agenzia ANSA

Lungo l'autostrada del Brennero dal confine di stato fino ad Affi ilrisulta rallentato con code. La causa è l'arrivo di turisti tedeschi, visto che nel mondo di lingua tedesca oggi è la festa dell'Ascensione di Gesù e molti sfruttano infatti il ponte per le ...Come preannunciato ieri ( i dettagli) , fin dal primo mattino ildalla Svizzera in ingresso in Italia si è subito intensificato. La festività odierna dell'Ascensione e le prossime giornate di ferie oltreconfine, stanno spingendo molti elvetici a ridosso ... Traffico intenso in Autobrennero per arrivo turisti tedeschi - Cronaca BOLZANO. Lungo l'autostrada del Brennero dal confine di stato fino ad Affi il traffico risulta rallentato con code. La causa è l'arrivo di turisti tedeschi, visto che nel mondo di lingua tedesca oggi ...Dall'alba traffico molto intenso su tutte le strade principali del'Alto Adige per i veicoli in arrivo da Austria e Germania, dove oggi è festivo ...