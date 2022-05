Torino | tir sfonda guardrail e invade corsia opposta | nel disastro un colpo di fortuna

(Di giovedì 26 maggio 2022) Un tir è uscito di strada e hato ilndo la carreggiata. Grave incidente sullo svincolo di Bruere, frazione di Rivoli, lungo la Tangenziale di, questa mattina 26 maggio intorno alle 6:20. Sulla tangenziale nord all’altezza del casello di Rivoli-Bruere un Tir, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: Un incidente spaventoso e pericoloso si è consumato stamane: un autoarticolato si è ribaltato e ha sfondato il guardrail invad… - infoitinterno : Tir si ribalta in tagenziale a Torino e invade la corsia opposta. Due feriti e traffico bloccato - infoitinterno : Torino, tir sfonda guardrail in tangenziale e invade la carreggiata opposta: due feriti, uno è grave - Marilenapas : RT @fanpage: Un incidente spaventoso e pericoloso si è consumato stamane: un autoarticolato si è ribaltato e ha sfondato il guardrail invad… - GFucci58 : RT @fanpage: Un incidente spaventoso e pericoloso si è consumato stamane: un autoarticolato si è ribaltato e ha sfondato il guardrail invad… -

...comunemente detta la 'Tangenziale di'. Ad avere l'incidente è stato un camion frigo francese adibito al trasporto di carne e che stava viaggiando in direzione nord, verso Milano - Aosta ....Nel punto in cui il giorno prima una gru aveva sganciato sull'asfalto una Golf grigia, le operazioni sono state ripetute con altre due auto scaricate daie poi precipitate dall'alto. Dalle ...Con questo obiettivo torna per il 2022 il Tour della Salute, un percorso che toccherà quest’anno 12 piazza italiane, da San Benedetto del Tronto a a Verona, passando Termoli, Torino ... per bloccare l ...A cura di Biagio Chiariello. Grave incidente sullo svincolo di Bruere, frazione di Rivoli, lungo la Tangenziale di Torino (Autostrada A55) questa mattina 26 maggio intorno all 6,20. Un autoarticolato ...