Roma, Friedkin: “Emozione enorme, tifosi e squadra se lo meritavano” (Di giovedì 26 maggio 2022) “È un’Emozione enorme, sono molto contento che la Roma sia tornata a vincere dopo tutto questo tempo. Lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la squadra. È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo”. Così Dan Friedkin dopo la vittoria della Roma nella finale di Conference League contro il Feyenoord. Il presidente della squadra giallorossa ha poi aggiunto: “È stato un grande match, non ho vinto io, ma la Roma, i complimenti vanno alla squadra”, mentre il figlio Ryan ha concluso: “Tutto questo lo meritavate tutti”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “È un’, sono molto contento che lasia tornata a vincere dopo tutto questo tempo. Lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la. È un giorno importante per la, so che lo aspettavate da tanto tempo”. Così Dandopo la vittoria dellanella finale di Conference League contro il Feyenoord. Il presidente dellagiallorossa ha poi aggiunto: “È stato un grande match, non ho vinto io, ma la, i complimenti vanno alla”, mentre il figlio Ryan ha concluso: “Tutto questo lo meritavate tutti”. SportFace.

Advertising

angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - sportface2016 : #Roma, Dan #Friedkin: 'Emozione enorme, i tifosi e la squadra se lo meritavano' - MauroGiansante : RT @strumentiumani: I Friedkin sono arrivati, hanno preso José Mourinho, hanno ricompattato l'ambiente e grazie al tecnico scelto da loro l… - romaforever_it : Il discorso di Dan Friedkin: la promessa alla Roma sul mercato - Profilo3Marco : RT @cmdotcom: Roma, ora i Friedkin accontenteranno Mourinho: in pole Matic e Senesi -