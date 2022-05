Roland Garros 2022, Rafael Nadal: “Non penso ai miei problemi fisici, mi concentro solo sul gioco” (Di giovedì 26 maggio 2022) Rafael Nadal prosegue nella sua avventura al Roland Garros. A cadere sotto i colpi di Rafa, nel secondo turno dello Slam di Parigi, è stato il tennista francese Corentin Moutet. Per il fuoriclasse maiorchino si tratta della 107ma vittoria in un singolo incontro sulla terra rossa francese. Un numero pazzesco che descrive in parte la sua leggenda. In conferenza stampa, Nadal ha chiarito uno degli aspetti critici, ovvero quello degli infortuni. Il suo piede sinistro è stato oggetto di valutazioni ormai da diverso tempo, ma sembra che nel torneo il campione spagnolo sia stato in grado di gestire la situazione. “Sono concentrato sul mio gioco e non sui problemi fisici. Se dovessi essere preoccupato di quello che mi potrebbe accadere non avrei ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022)prosegue nella sua avventura al. A cadere sotto i colpi di Rafa, nel secondo turno dello Slam di Parigi, è stato il tennista francese Corentin Moutet. Per il fuoriclasse maiorchino si tratta della 107ma vittoria in un singolo incontro sulla terra rossa francese. Un numero pazzesco che descrive in parte la sua leggenda. In conferenza stampa,ha chiarito uno degli aspetti critici, ovvero quello degli infortuni. Il suo piede sinistro è stato oggetto di valutazioni ormai da diverso tempo, ma sembra che nel torneo il campione spagnolo sia stato in grado di gestire la situazione. “Sono concentrato sul mioe non sui. Se dovessi essere preoccupato di quello che mi potrebbe accadere non avrei ...

