Paola Di Benedetto si è fidanzata? Ecco con chi | L’indiscrezione (Di giovedì 26 maggio 2022) Paola Di Benedetto, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe fidanzata. Ecco con chi A Paola Di Benedetto nel corso degli ultimi anni sono stati attribuiti vari flirt o relazioni inesistenti. Una? Quella con l’attore e conduttore di X Factor Ludovico Tersigni. A smentirla era stata proprio lei che a questo proposito aveva detto: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa. Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente. Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022)Di, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbecon chi ADinel corso degli ultimi anni sono stati attribuiti vari flirt o relazioni inesistenti. Una? Quella con l’attore e conduttore di X Factor Ludovico Tersigni. A smentirla era stata proprio lei che a questo proposito aveva detto: “È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa. Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d’amore altrui anche laddove non c’è niente. Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime ...

PaolaMenapace : Io comunque a Francesca Michelin, avrei preferito alla grande Paola di Benedetto. Brava e spigliata. #XFactor2022 #xfactor - twwt2ba7 : Paola Di Benedetto - DonnaGlamour : Paola Di Benedetto e Rkomi sono una coppia? Pizzicati insieme con tanto di foto… e bacio - Giadahsospesap1 : RT @BITCHYFit: Rkomi e Paola Di Benedetto, scatta il bacio: lei era in trattativa per lavorare con lui - ParliamoDiNews : Rkomi e Paola Di Benedetto è bacio: lei era in trattativa per lavorare con lui #rkomi #paola #benedetto #bacio… -