Omicidio Willy Monteiro, Gabriele Bianchi in aula: 'Non l'ho toccato, non sarei in grado' (Di giovedì 26 maggio 2022) Omicidio Willy Monteiro, chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi Roma, 26 maggio 2022 - "Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito. Io non sarei stato in grado, nemmeno se lo avessi voluto, di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022), chiesto l'ergastolo per i fratelliRoma, 26 maggio 2022 - "non l'honemmeno con un dito. Io nonstato in, nemmeno se lo avessi voluto, di ...

Agenzia_Ansa : 'Willy non l'ho toccato nemmeno con un dito'. E' quanto affermato, nel corso di dichiarazioni spontanee davanti all… - fanpage : 'Io so soltanto che ho perso un figlio che non si è ucciso da solo. Qualcuno è stato.' Sono queste le strazianti pa… - nnekaachapu : RT @italianisenza: La sentenza per l'omicidio di #Willy Monteiro Duarte rinviata a luglio. Parla la madre del ragazzo ucciso da un branco ??… - italianisenza : La sentenza per l'omicidio di #Willy Monteiro Duarte rinviata a luglio. Parla la madre del ragazzo ucciso da un bra… - news_mondo_h24 : Omicidio Willy, Bianchi: “Non l’ho toccato neanche con un dito” -