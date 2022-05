Morte Bergamini | autopsia e ispezione sul cadavere mai effettuate? Il chiarimento dell’ex Procuratore

(Di giovedì 26 maggio 2022) Importanti novità nel processo sulladi, ex calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, lungo la stata 106 ionica.aveva 26 anni e la suafu attribuita in un primo tempo a suicidio: la testimonianzafidanzata, che era insieme a lui, fu fondamentale. Isabella Internò, infatti, dichiarò chesi fece travolgere volontariamente da un camion. Con gli accertamenti effettuati dopo ladel calciatore, dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, è emerso però chefu ucciso in un posto diverso da quello in cui fu trovato poi, senza vita, così l’ex fidanzata è stata rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio volontario. Oggi sono emersi nuovi dettagli ...

Advertising

TizyStardust : RT @tenedeviandare: 'Colpo di scena' al processo Bergamini. Dalle testimonianze del dottore Antonio Raimondi e del maresciallo Carbone, è… - tenedeviandare : 'Colpo di scena' al processo Bergamini. Dalle testimonianze del dottore Antonio Raimondi e del maresciallo Carbon… -

... Fabio Anselmo, a conclusione dell'udienza odierna, in Corte d'Assise a Cosenza, per il processo sulladell'ex calciatore del Cosenza, Denis, morto il 18 novembre del 1989 a ...... che si instaura con la persona amata e che nulla, nemmeno un evento tragico come la, potrà ... (Visited 2 times, 15 visits today) Autore: ElenaUltime notizie: Torna la Timent Run: ...L'ex pm Abbate, chiamato a testimoniare, fornisce una versione dei fatti in antitesi rispetto a quella degli altri testi Raimondi e Carbone. «L'esame è stato svolto» ...Una struttura moderna, dal costo complessivo di 5 milioni di euro, che sorgerà sullo stesso sito in centro città al posto del vecchio plesso ...