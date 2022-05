Miriana Trevisan shock: “Aggredita nel parco… mi hanno tirato addosso anche delle bottiglie” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie…”, così Miriana Trevisan racconta, ancora spaventata e sconvolta, nelle sue storie Instagram, quanto le è capitato poche ore prima: “Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie… Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere”, aggiunge l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, che si trovava in un parco di Roma insieme all’amico e fotografo Alessandro Duchetti, per scattare alcune foto. Non si sa ancora nulla dell’uomo, probabilmente ubriaco, che li ha aggrediti: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 26 maggio 2022) “Siamo appena stati aggrediti, ci…”, cosìracconta, ancora spaventata e sconvolta, nelle sue storie Instagram, quanto le è capitato poche ore prima: “Stavamo facendofoto e all’improvviso ci haun bidone con… Mi ha detto cose in inglese chea che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere”, aggiunge l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, che si trovava in un parco di Roma insieme all’amico e fotografo Alessandro Duchetti, per scattare alcune foto. Non si sa ancora nulla dell’uomo, probabilmente ubriaco, che li ha aggrediti: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma ...

