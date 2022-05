Lucca: ergastolo al muratore che uccise la moglie a coltellate durante una lite (Di giovedì 26 maggio 2022) ergastolo. La corte d'assise di Lucca ha condannato al massimo della pena Luigi Fontana, muratore 54enne di Altopascio per l'omicidio volontario della moglie Carmela, uccisa a coltellate il 28 maggio 2021 nella loro abitazione durante una lite. La sentenza è arrivata al termine di un lungo processo culminato oggi nella camera di consiglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 maggio 2022). La corte d'assise diha condannato al massimo della pena Luigi Fontana,54enne di Altopascio per l'omicidio volontario dellaCarmela, uccisa ail 28 maggio 2021 nella loro abitazioneuna. La sentenza è arrivata al termine di un lungo processo culminato oggi nella camera di consiglio L'articolo proviene da Firenze Post.

