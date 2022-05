«Il calcio significa vincere e Mourinho vince». In Inghilterra rendono onore allo Special One (Di giovedì 26 maggio 2022) La Conference League lo ha fatto piangere. Uno come Mourinho che piange. Gli inglesi guardano la doppia festa della Roma tra Tirana e l’Olimpico e fanno pace con lo “Special one”. Mourinho è il primo allenatore a vincere tutte e tre le principali competizioni europee, dopo aver ottenuto cinque vittorie in cinque finali europee, scrive la BBC. “Il calcio significa vincere e Mourinho vince”, dice l’ex centrocampista del Manchester United Owen Hargreaves a BT Sport. “E’ un vincente seriale e ha ridato vita a questa Roma”. “Mourinho ha detto che non faceva parte del piano, vincere il trofeo. Il piano era costruire questa squadra, era ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 maggio 2022) La Conference League lo ha fatto piangere. Uno comeche piange. Gli inglesi guardano la doppia festa della Roma tra Tirana e l’Olimpico e fanno pace con lo “one”.è il primo allenatore atutte e tre le principali competizioni europee, dopo aver ottenuto cinque vittorie in cinque finali europee, scrive la BBC. “Il”, dice l’ex centrocampista del Manchester United Owen Hargreaves a BT Sport. “E’ unnte seriale e ha ridato vita a questa Roma”. “ha detto che non faceva parte del piano,il trofeo. Il piano era costruire questa squadra, era ...

