Ennesimo show di Ida e Riccardo a Uomini e Donne:volano paroloni, si trema e si urla (Di giovedì 26 maggio 2022) E meno male che questa stagione di Uomini e Donne sta per terminare perchè altrimenti, oltre a Ida Platano, in terapia, dovrebbe andarci anche tutto il pubblico del programma di Canale 5, ormai sfinito dalle sceneggiate dei due. E chiaramente parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, hanno regalato l'Ennesimo show. Dopo la famosa cena, Ida chissà che cosa si aspettava. E solo lei poteva credere che ci sarebbe stato un dopo. Perchè che Riccardo non provi nulla per lui, e che goda del sapere che invece Ida è ancora sotto un treno, è cosa parecchio palese. E forse finalmente anche la Platano oggi, se n'è resa conto. Chi invece non si rende conto di uno spettacolino davvero imbarazzante mandato in onda ...

