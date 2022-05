DXC Technology | Lloyd' s and IUA Extend Contract to Support Transformation of London Insurance Market

(Di giovedì 26 maggio 2022) $465M agreement ensures continuity forcustomers during ambitiousprogram, May 26, 2022 /PRNewswire/The Shareholders of theJoint Venture (XIS and XCS) - DXC(NYSE: DXC),'s and the International Underwriting Association (IUA), have announced a $465 million USDextension to ensure seamless continuity for the activities ofcustomers whilst DXC moves forward with theof the's IT systems. Following a previous agreement to build the digital platform that will underpin the...

Advertising

DanielePaiella : RT @DXCitaly: ???????????? ???? ???????????? ?????????? #?????????????????????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? #???????????????????? ?????? ?? #?????????????????? ?????????????????? ???? ?????????? ??????????????… - DXCitaly : ???????????? ???? ???????????? ?????????? #?????????????????????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? #???????????????????? ?????? ?? #?????????????????? ?????????????????? ???? ??????… - DXCitaly : Benvenuta @Barbara Stampalia, che in DXC Technology Italia assume l’incarico di Alliance Partner Lead. A Barbara il… - DXCitaly : DXC Technology Italia Sponsor del Convegno '#Sanità #digitale: ora serve un cambio di marcia!' Osservatori Digital… -

Forumpa - Il Forum della Pubblica Amministrazione

Agreement to transform automotive mobility STUTTGART, Germany, May 24, 2022 /PRNewswire/ - - Luxoft , a(NYSE:) company, is working with CARIAD, the automotive software company of Volkswagen Group, to provide vehicle software development, testing, and integration services. Luxoft is ...Accenture, All for One Group, Avanade, Communardo,and NTT DATA are named as Leaders in two quadrants each. The report names Allgeier, AppSphere, Axians, Computacenter, DataONE, ... Cristina Pipolo (DXC Technology Italia): "Vogliamo essere facilitatori tra tutti gli attori dell'ecosistema... DXC Technology (NYSE: DXC), Lloyd's and the International Underwriting Association (IUA), have announced a $465 million USD contract extension to ensure seamless continuity for the activities of ...M agreement ensures continuity for London market insurance customers during ambitious transformation program LONDON, May 26, 2022 /PRNewswire/ -- The Shareholders of the London Market ...