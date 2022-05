Draghi, spero rafforzamento collaborazione con sindacati (Di giovedì 26 maggio 2022) "Fin dal suo insediamento, il governo ha cercato - e, direi, molto spesso trovato - il dialogo con i sindacati. Lo abbiamo fatto perché le buone relazioni industriali sono state essenziali in alcuni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Fin dal suo insediamento, il governo ha cercato - e, direi, molto spesso trovato - il dialogo con i. Lo abbiamo fatto perché le buone relazioni industriali sono state essenziali in alcuni ...

Draghi, spero rafforzamento collaborazione con sindacati Lo dice il premier Mario Draghi al congresso della Cisl. "Voglio ringraziare CGIL, CISL, UIL" per "lo spirito di leale e franca collaborazione, che auspico possa rafforzarsi ulteriormente nei ..."