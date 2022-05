Draghi sente Putin | cercare una soluzione per la crisi alimentare

(Di giovedì 26 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare unacondivisa allain atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo.-foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il presidente del Consiglio ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il presidente della Federazione ...ROMA - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli ... Ucraina, Draghi sente Putin: punto su guerra e crisi alimentare Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa ... se c'è disponibilità. Ho sentito il dovere di fare questo tentativo per una crisi umanitaria che può toccare i più poveri del mondo.Il presidente del Consiglio ha raccontato in una brevissima conferenza stampa i contenuti della telefonata con Putin: “Ho chiesto di sbloccare ...