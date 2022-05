Ddl concorrenza: Pd, 'accordo ragionevole, ora accelerare su riforme' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Si tratta di un punto di equilibrio molto avanzato per definire una normativa ragionevole, in linea con i princìpi europei e costituzionali, che consenta di avviare in tempi certi ma ragionevoli il rinnovo dell'affidamento delle concessioni balneari, tutelandone in modo adeguato l'affidamento maturato, il valore dell'azienda, la professionalità acquisita e gli investimenti fatti, con la previsione anche di un apposito, necessario, indennizzo da parte dei concessionari eventualmente subentranti". Lo dichiarano la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani e il vice capogruppo Piero De Luca, riguardo all'intesa di maggioranza sul nodo balneari. "Si prevedono poi garanzie fondamentali - proseguono i dem - per le piccole e medie imprese del settore, in gran parte a conduzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Si tratta di un punto di equilibrio molto avanzato per definire una normativa, in linea con i princìpi europei e costituzionali, che consenta di avviare in tempi certi ma ragionevoli il rinnovo dell'affidamento delle concessioni balneari, tutelandone in modo adeguato l'affidamento maturato, il valore dell'azienda, la professionalità acquisita e gli investimenti fatti, con la previsione anche di un apposito, necessario, indennizzo da parte dei concessionari eventualmente subentranti". Lo dichiarano la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani e il vice capogruppo Piero De Luca, riguardo all'intesa di maggioranza sul nodo balneari. "Si prevedono poi garanzie fondamentali - proseguono i dem - per le piccole e medie imprese del settore, in gran parte a conduzione ...

